باتنة.. بالفيديو: سائق سيارة ومرافقه قاما بسلوكيات تعرض حياتهم للخطر

أوقفت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بـ مروانة مجموعة باتنة سائق مركبة بالمناورات الخطيرة مع قيام مرافقه بسلوكيات تعرض حياته للخطر.

عملية التوقيف حسب صفحة طريقي على الفيسبوك تمت على إثر تداول مقطع فيديو على شبكة التواصل الإجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول قيام سائق مركبة بالمناورات الخطيرة مع قيام مرافقه بسلوكيات تعرض حياته للخطر. حيث خرج مرافقه من الباب الخلقي للسيارة أثناء سيرها وبسرعة في الطريق وقيامه بتعريض حياته للخطر.

وعلى الفـور تم التدخل من طرف المصالح ذاتها وتوقيف المعنيين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.