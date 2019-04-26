باتنة.. بتر قدم خمسيني في انفجار لغم بجبال مروانة

تسبب مساء اليوم انفجار لغم تقليدي بجبال مروانة بولاية باتنة في بتر قدم شخص يبلغ من العمر 51 سنة ينحدر من بلدية وادي الماء.

حيث كان رفقة زملاء له في رحلة سياحية جبلية قبل أن يدوس بقدمه اليمنى لغما فانفجر عليه مسببا له اصابات بالغة.

ليتم نقله من طرف مرافقيه الى غاية الطريق الوطني أين تكفلت بعدها مصالح الحماية المدنية بتحويله الى مستشفى علي النمر.

أين قرر الفريق الطبي المعاين للإصابة بتر القدم المتضررة.

في وقت فتحت المصالح المختصة تحقيقا ينتظر منه تحديد حقبة اللغم إن كان يعود الى العشرية السوداء أم الى الفترة الإستعمارية .