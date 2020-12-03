باتنة..تاجر وشريكه يحتجزان شرطي ومفتش قمع الغش ويعتديان عليهما في الشارع بالجزار

شهدت مساء اليوم، مدينة الجزار بولاية باتنة حادثة سرعان ما أصبحت حديث العام والخاص، حيث قام تاجر وشريكه بمنع فرقة قمع الغش مدعومة بأفراد من الشرطة من تنفيذ قرار غلق مطعمهما.

تفاصيل الحادثة تعود لمنع هذان الشخصان فرقة قمع الغش من تنفيذ قرار غلق مطعهمها، بعد تسجيل ضدهما عدد من المخالفات من طرف أعوان التجارة على رأسها عدم احترام تدابير الحجر الصحي وانعدام السجل التجاري،

كما قام المتهمان بالاعتداء الجسدي على شرطي ومفتش قمع الغش واحتجاز هذا الأخير كرهينة تحت التهديد بسلاح أبيض.

ولم يطلقا سراحه الا بعد تدخل مصالح الدرك الوطني و الأمين العام لدائرة الجزار، هذا وشرعت المصالح المختصة مساء اليوم في اجراءات الحالة ملف المتهمين على العدالة.