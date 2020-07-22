باتنة تتصدر قائمة الولايات الأكثر تسجيلا لأكبر عدد من الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء عن تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 24862 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1111 حالة وفاة.

بينما تماثلت 337حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 16983حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 51 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 40 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 8 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجلفة: +56

وهران: + 50

الجزائر: +31

البليدة: +20

قسنطينة +17