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قناة النهار

باتنة : تحسبا لتخطي عتبة 2 مليون قنطار..مطالب بتوفير مخزن للحبوب

بقلم قناة النهار
باتنة : تحسبا لتخطي عتبة 2 مليون قنطار..مطالب بتوفير مخزن للحبوب
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باتنة : تحسبا لتخطي عتبة 2 مليون قنطار..مطالب بتوفير مخزن للحبوب

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