قناة النهار باتنة : تحسبا لتخطي عتبة 2 مليون قنطار..مطالب بتوفير مخزن للحبوب بقلم قناة النهار نشر في 16 أوت 2023 - 15:28 شارك غرِّد أرسل 23 0 باتنة : تحسبا لتخطي عتبة 2 مليون قنطار..مطالب بتوفير مخزن للحبوب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qpQQZ اقرأ أيضا البليدة : إنقطاع التيار كهربائي وضعف الشبكة يؤرق حياة القاطنين بقرواو قناة النهار 27 جويلية خليها على ربي: العم يصدم الجميع بقوة.. "انا ماشي ذراري كما هذوا يلعبوا بيا" !! قناة النهار 03 أوت خليها على ربي: خطير جدا.. العمة الميتة تكشف المستور و قصة القبر المبيوع!! قناة النهار 03 أوت المضاربين بقوت الجزائريين .. رئيس الجمهورية يتوعد بمواصلة معاقبة كل من ثبت تورطه قناة النهار 06 أوت طالع هابط: القل بسكيكدة عروس البحر الأبيض المتوسط تغرق في مياه الصرف الصحي قناة النهار 06 أوت غليزان: عودة النشاط لمصنع تغليف الأنابيب البترولية لتوفير احتياجات الشركات البترولية قناة النهار 03 أوت الجيش الوطني يرمي طلـ.ـقات نارية على روح شهيد الواجب عبد الكريم باشا قناة النهار 27 جويلية فريق البرنامج يتعرض للخطر.. و جلول يكشف حقائق مثيرة عن ميلود قناة النهار 27 جويلية فاسألوا: سلعة الله الغالية الجنة قناة النهار 10 أوت ميلود يصدم الجميع! تزوجت بها 18 يوم و اكتشفت انه عندي طفلة باسمي في جلسة قناة النهار 27 جويلية