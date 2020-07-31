باتنة.. تخصيص اعتمادات من ميزانية الولاية لفائدة القطاع الصحي

عايد صباح اليوم الجمعة، والي ولاية باتنة توفيق مزهود، عمال مصالح تشخيص واستشفاء مرضى كوفيد-19 على مستوى دائرة بريكة.

وحسب بيان للولاية نشرته على صفحتها بفايسبوك، شارك الوالي، عمال الصحة، فرحة عيد الأضحى المبارك، واطلع عن كثب على ظروف العمل، واستمع لانشغالات الأطقم الطبية والشبه الطبية.

وأعطى الوالي، تعليمات لتخصيص اعتمادات من ميزانية الولاية، للتكفل بالإحتياجات المسجلة على مستوى القطاع الصحي، سيما المتعلقة بمصالح كوفيد-19 المتواجدة بالمؤسسة العمومية الإستشفائية سليمان عميرات، والمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف.