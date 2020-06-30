باتنة.. تدشين 7 مقرات جديدة للشرطة

أشرف المدير العام للأمن الوطني، أونيسي خليفة، رفقة والي ولاية باتنة، توفيق مزهود، على مراسم تدشين 7 مقرات للشرطة.

وحسب بيان لمديرية العامة للامن الوطني فإن المقرات الجديدة تتمثلت في المقر الجديد لأمن ولاية باتنة، مجمع مصالح الشرطة بعاصمة الولاية يضم الأمن الحضري السابع، فرقة البحث والتدخل ومصلحة شرطة البيئة والعمران.

بالإضافة إلى مقر أمن دائرة كل من سقانة، أولاد سي سليمان، بوزينة، ومقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتيمقاد ومقر الأمن الحضري الخارجي واد الماء.

وألحقت أيضا بهذه المقرات مرافق اجتماعية وسكنات وظيفية لتمكين الشرطي من أداء واجبه المهني في ظروف معيشية ملائمة، تحفزه على ترقية مستوى الخدمة العمومية للمواطن.

وتعد هذه الانجازات مكاسبا تُعزز مستوى التغطية الأمنية بالولاية، التي وصلت نسبتها 100%، وتشمل 20 دائرة بالإضافة لعاصمة الولاية.

وتدعم هذه المقرات الشرطية الجديدة منظومة خدمات أمنية متكاملة، تقدمها مصالح الشرطة للمواطن، بداية من استقباله، والإصغاء له، والتكفل الفوري بانشغالاته، بمقاربة جوارية مجتمعية.

وتتوفرهذه المقرات الجديدة على تجهيزات وتكنولوجيات حديثة تسمح بالحصول على الخدمات المأمولة في الآجال الممكنة.

كما ستساهم هذه المرافق الشرطية، إلى جانب الشركاء الأمنيين، في جهود توفير الظروف الأمنية الملائمة للتنمية بالولاية، خاصة أن الولاية غنية بثرواتها المتنوعة ومواقعها الأثرية والسياحية.

وجهزت المديرية العامة للأمن الوطني حسب ذات البيان هذه المرافق بروابط اتصالية عديدة لخدمة المواطن، منها الموقع الإلكتروني والصفحات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى الخطوط الهاتفية المجانية 1548 وخط شرطة النجدة على الهاتف الثابت 17 والخط 104، ما يشكل حلقة تواصل قوية ودائمة تجسد فعلا تقريب الشرطة من المواطن.