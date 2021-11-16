باتنة: تساقط أولى كميات الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1800 متر

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم على الولايات الساحلية للوطن.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فإن تساقط الأمطار سيخص ولايات الشلف، عين الدفلى، المدية، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة.

كما ستخص الأمطار ولايات بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف وميلة. كما ستمتد صلاحية النشرية الخاصة إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء على الأقل.