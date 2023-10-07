باتنة.. تسجيل 11 حالة مؤكدة لداء حمّى “غرب النيل”

كشفت مصادر مطلعة أنّ مصالح الصحة لولاية باتنة سجلت مؤخرا 11 حالة مؤكدة لداء حمّى غرب النيل. مع الاشتباه في عدة حالات أخرى تنتظر نتائج تحاليل معهد باستور.

وقد اختلفت أعمار المصابين بهذا الداء أو الحالات المشتبه فيها، بين الصغار والكبار والنساء وكذا من الجنسين. من بينها حالات ما زالت في المستشفيات تتلقى ما يلزمها من علاج. والمعروف أن داء حمّى غرب النيل هو فيروس ينتقل بين الطيور والبعوض وينتقل الى الحيوانات الأخرى مثل الخيول.

كما أنّه ينتقل الى الإنسان عبر حشرة البعوض ليصيبه بمرض عصبي تتفاوت خطورته التي تصل أحيانا الى الوفاة. وقد سمّي الداء بهذا الإسم نسبة الى اكتشاف أول حالة منه سنة 1937 على امرأة بدولة أوغندا غرب النيل.

وفي الوقت الذي أكّدت فيه مصادر صحية للنهار أن الوضعية متحكم فيها، بات لزاما على الجهات المعنية الإسراع في عمليات رش للمستنقعات. ومواقع المياه الراكدة في هذا الوقت بالتحديد المعروف بتكاثر حشرة البعوض. خصوصا مع تسجيل مصالح الصحة لولاية باتنة حالة مشتبه في اصابتها ببعوضة النمر الخطرة. التي سبق لولاية ميلة خلال المنتصف الأول من شهر سبتمبر المنصرم اكتشاف ظهور هذا النوع من البعوض في منطقة الخربة ببلدية ميلة.