باتنة: تسجيل 12 حالة معقدة لأطفال بعد ختانهم في قاعة خاصة

إستقبلت ليلة البارحة وصبيحة اليوم مصلحة استعجالات مستشفى علي النمر بمروانة بباتنة. 12 طفلا تعقدت وضعيتهم الصحية بعد ختانهم في قاعة خاصة تحت إشراف وتأطير إحدى الجمعيات.

وحسب مصدر طبي فإن المستشفى قدّم ما يلزم من علاج واسعاف لهذه الحالات مع الإبقاء على متابعتها من حين إلى آخر الى غاية التأكد من تحسن وضعيتهم. في وقت يتخوف المختصون من تدهور حالة بقية الاطفال الذين لم يتقدموا الى المستشفى والذين يتجاوز عددهم 35 طفلا. تم ختانهم في نفس يوم ختان الاطفال 12 الذين تقدموا الى المستشفى بعد تعقيد وضعيتهم.