باتنة.. تسجيل 135 حالة تسمم غذائي بـ الدلاع .. الولاية توضح 

أصدرت مصالح ولاية باتنة بيانا توضيحيا بخصوص تسجيل 135 حالة تسمم غذائي بسبب إستهلاك فاكهة البطيخ ” الدلاع “.

وجاء في بيانها أنه على إثر ما تم تداوله عبر بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل 135 حالة تسمم غذائي بسبب إستهلاك فاكهة البطيخ ” الدلاع “.

وعلى إثر ذلك توضح، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وانه لم يتم تسجيل أي حالات تسمم.

كما تنفي مصالح الولاية نفيا قاطعا صحة هذه المعلومات، فإنها تدعو المواطنين إلى إستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتفادي تداول الأخبار المغلوطة