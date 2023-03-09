باتنة: تسجيل 24 حالة لمرض الالتهاب الكبدي “أ” في الوسط المدرسي

سجلت مصالح الصحة لولاية باتنة منذ شهر فيفري الماضي وإلى غاية اليوم، 24 حالة مؤكدة لمرض الاتهاب الكبدي “أ” عبر 10 مؤسسات تربوية.

وحسب رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة الطبيب عبد السلام عبد الفريد، فإن سبب هذه الحالات هو تلوث المياه داخل الصهاريج وعدم معالجتها بمادة الكلور.

وكإجراء احترازي أضاف نفس المتحدث أنه تقرر عزل 100 تلميذ كانوا على اتصال مباشر بالحالات المؤكدة. والتي لا تدعوا الى القلق بعد أن بدأ منحنى الحالات المؤكدة في الاستقرار.