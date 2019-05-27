باتنة.. تسجيل 4 وفيات بداء “البوحمرون” منذ بداية السنة

سُجّلت أربع حالات وفاة بداء الحصبة “البوحمرون” بولاية باتنة منذ بداية السنة الجارية، كان آخرها رضيعة في شهرها الرابع.

بمستشفى محمد بوضياف ببريكة، ليلة أول أمس السبت، حسبما أكدته اليوم الاثنين مديرية الصحة والسكان.

وحسبما أفاد به رئيس مصلحة الوقاية بذات المديرية، فإن الحالات شملت أطفالا تقل أعمارهم عن 4 سنوات.

وأن الحالات الثلاث الأخرى سجلت بالمركز الاستشفائي الجامعي بعاصمة الولاية.

منها حالة وفاة واحدة شهر جانفير لطفل من بلدية عين جاسر وأخرى في فيفري لطفل من بلدية الجزار والثالث

في أفريل من بلدية سريانة.

وأضاف ذات المصدر، أن مديرية الصحة والسكان بالولاية، قد أحصت منذ بداية جانفي 2019 إلى غاية 20

ماي الجاري943 حالة إصابة بالحصبة، منها 62 حالة خلال شهر ماي، موضحا أن الحالات المسجلة منذ بداية

السنة الجارية هي في تناقص تدريجي من شهر إلى آخر.

وأرجع ذات المصدر، هذا التراجع في عدد حالات الإصابة بالحصبة إلى حملات التلقيح الاستدراكية وكذا الحملات

التحسيسية الواسعة التي تم تنظيمها عبر الولاية وخاصة في الوسط المدرسي حول ضرورة التلقيح ضد هذا الداء.

والتي عرفت نجاحا كبيرا ساهم في ارتفاع محسوس في معدل التلقيح وصل إلى 55.72 بالمائة.

وذلك إلى غاية نهاية مارس 2019 بعد أن ظل الإقبال على العملية محتشما قبل ذلك.

أما سنة 2018 فشهدت تسجيل 1825 حالة إصابة بهذا الداء أغلبها بعاصمة الولاية والمناطق المجاورة لها.