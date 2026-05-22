باتنة: تسخير كل الإمكانيات إستعدادا لعيد الأضحى

أعدت ولاية باتنة جملة من التدابير والإجراءات التنظيمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك الرامية إلى ضمان راحة المواطنين واستمرارية مختلف الخدمات العمومية خلال أيام العيد.

ففي هذا الإطار، تم تجنيد 87 بيطريا للسهر على مراقبة عمليات الذبح عبر المذابح ونقاط بيع الأضاحي والأسواق الأسبوعية. حفاظا على الصحة العمومية واحترام شروط النظافة.

كما أعدت مصالح الولاية مخطط مداومة يشمل 884 متعاملا اقتصاديا، من بينهم مخابز ومحلات للتغذية العامة ومقاه ومطاعم. بهدف ضمان التموين المنتظم بالمواد واسعة الاستهلاك.

وشملت التدابير أيضا تسخير 9 مذابح عمومية وخاصة عبر عدة بلديات، مع تخصيص نقاط لجمع جلود الأضاحي وتحويلها نحو وحدات “جيتاكس” بكل من باتنة، بريكة، نقاوس وعين جاسر.

كما تم وضع فرق تقنية لضمان التزويد المستمر بالمياه والكهرباء، إلى جانب ضمان توفر السيولة النقدية عبر مكاتب البريد والموزعات الآلية. أنا في قطاعي الصحة والنقل.

فقد جندت المؤسسات المعنية الأطقم الطبية ووسائل النقل العمومي لضمان التكفل بالمواطنين وتسهيل تنقلاتهم. مع تكثيف عمليات النظافة بمحيط المساجد والأحياء السكنية والأماكن العمومية طوال أيام العيد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور