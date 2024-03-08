باتنة.. تسمم شخصين بالغاز بحي 50 مسكن

تدخلت مصالح الحماية المدنية بباتنة، امسية اليوم، من اجل حادث تسمم بالغاز بحي 50 مسكن ببلدية باتنة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت عناصرها على الساعة 21سا33د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 50 مسكن عمارة 03 بلدية ودائرة باتنة.

وحسب ذات البيان، فلقد خلف الحادث تسمم شخصين من جنس أنثى لهم ضيق في التنفس تبلغان من العمر 26سنة و60 سنة.

ليتم إسعافهما ونقلهما الى مستشفى بوزوران.