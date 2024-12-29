باتنة: تسمم 3 أشخاص بالغاز المنبعث من سخان الماء

أصيب 3 أشخاص بضيق في التنفس بعد تسممهم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بحي 48 مسكن بلدية ودائرة ﺗﻴﻤﻘﺎد، ولاية باتنة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة على الساعة 20سا46د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بحي 48 مسكن بلدية ودائرة ﺗﻴﻤﻘﺎد.

وخلف الحادث تسمم 03 أشخاص لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم بين 32 سنة و 04 سنوات. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.