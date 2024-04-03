باتنة.. تشميع مخزن للحبوب بعد إكتشاف صادم!

قامت مصالح التجارة في ولاية باتنة، بتشميع مخزن للحبوب ببلدية عين ياقوت، بعد اكتشاف 1800 قنطار قمح يشتبه في تلفه.

وأثبتت التحاليل الأولى عدم صلاحية الكمية للإستهلاك البشري. كما أرسلت المصالح المختصة عينات ثانية للتأكد النهائي من نتيجة التحاليل.

وكانت الكمية المشتبه في عدم صلاحيتها ضمن كمية اجمالية مخزنة مقدرة بـ8000 قنطار قمح. وكانت ستوجه إلى مطاحن الأوراس لتحويلها الى دقيق.

هذا وتدخل هذه العملية في إطار حماية صحة المستهلك.