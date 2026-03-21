باتنة.. تشييع جثمان المجاهد بودوح السبتي بمقبرة بوزوران

وُوري الثرى مساء اليوم جثمان المجاهد الراحل بودوح السبتي بمقبرة بوزوران بمدينة باتنة في أجواء جنائزية مهيبة وسط حضور رسمي وشعبي.

المرحوم من مواليد 29 أوت 1931 ببلدية منعة، يعد من الرعيل الأول للثورة التحريرية، الذين ساهموا بقوة في دعم مسار الكفاح من أجل استقلال الجزائر، وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل استرجاع السيادة الوطنية.

وبعد الاستقلال، واصل الفقيد مسيرته في خدمة الوطن، حيث تقلد عدة مناصب ومسؤوليات إدارية، ساهم من خلالها في بناء الدولة الجزائرية والمشاركة في مختلف محطات التنمية.