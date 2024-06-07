باتنة: تشييع جنازة 4 أطفال بعد 29 سنة من إغتيالهم

تم بعد صلاة جمعة اليوم بمقبرة “مديازة ” ببلدية وادي الشعبة بباتنة إعادة دفن رفاة 4 أطفال من بينهم “الشقيقين جمال وإبراهيم”، وذلك بعد 29 سنة من حادثة اختطافهم واغتيالهم من طرف جماعة إرهابية بجبال وستيلي.

زتم إغتيال الأطفال ودفنهم في منطقة غابية بالقرب من المكان الذي كان الضحايا يرعون فيه أغنامهم شتاء سنة 1995.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع السلطات المدنية والعسكرية، تم استخراج الرفاة من وسط الغابة. وإجراء فحوصات الحمض النووي مع ذويهم.

ليتم اليوم تشييع جنازة هؤلاء الأطفال الضحايا البالغين من العمر 11 و 13 و 15 و 16 سنة.