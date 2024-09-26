باتنة: تصدير 60 ألف طن من الكلنكر منذ بداية السنة

كشف الرئيس المدير العام للشركة التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا” معمر بهلول. أن شركة إسمنت عين التوتة بولاية باتنة، صدّرت منذ بداية السنة الجارية. 60 ألف طن من مادة الكلنكر.

وقال بهلول، لوأج، على هامش يوم إعلامي منظم لفائدة ممثلي وسائل الإعلام المحلية حول مراحل إنتاج الإسمنت بمصنع عين التونة بباتنة. أن أغلب هذه الكمية وجهت لتونس. مضيفا بأن الجهود تبذل حاليا من أجل رفع كمية الصادرات من هذه المادة وإيجاد أسواق خارجية أخرى. مع مراعاة توفير احتياجات المشاريع الكبرى محليا ووطنيا.

وأشار بهلول إلى أن صادرات شركة إسمنت عين التوتة من هذه المادة بلغت، السنة المنصرمة، 260 ألف طن. وجهت إلى عديد الدول منها التي تقع شمال غرب إفريقيا وأخرى في أوروبا. مفيدا بأن الشركة إستثمرت أكثر من 2 مليار دج لاستبدال المصفاة الكهربائية بأخرى ذات تكنولوجيا عالية حفاظا على البيئة والمحيط.

وتخللت هذا اليوم الإعلامي المنظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 38 لدخول مصنع إسمنت عين التوتة حيز الاستغلال (1986ـ2024). زيارة ميدانية إلى مختلف ورشاته من ذلك المقالع الثلاث للمادة الأولية. حيث قدمت شروح وافية من طرف تقنيي المؤسسة حول مختلف مراحل إنتاج الإسمنت الذي يعتمد على مواد أولية محلية أعقبتها مناورة تطبيقية حول كيفية التعامل مع حالات الحوادث.

كما تقدر طاقة إنتاج شركة إسمنت عين التوتة السنوية، واحد مليون طن من مادة الإسمنت. و600 ألف طن من الرمل والحصى وتلبي احتياجات أزيد من 7 ولايات من هذه المواد.