باتنة: تفحم شاب وإنقاذ آخر في حريق بكوخ

تسبب حريق إندلع بكوخ في منطقة لحجالة ببلدية انقاوس بباتنة في وفاة شاب.فيما تمكنت وحدات الحماية المدنية من إنقاذ شاب آخر.

حيث تدخلت فرق التدخل لوحدة انقاوس مدعومة بوحدة رأس العيون من أجل حريق نشب بكوخ. وتمكنت من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 28 سنة وتعرض لحروق من الدرجة الثالثة تم نقله إلى مستشفى انقاوس. فيما لقي شاب آخر في الـ20 سنة من العمر مصرعه بعد أن تفحم كليا.

فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.

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