باتنة: تفكيك شبكات إجرامية وحجز 6 أسلحة نارية نهاية الأسبوع الفارط

نفذت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية باتنة نهاية الأسبوع مداهمات لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها من أجل تحقيق السكينة والطمأنينة لساكنة ولاية باتنة. أين أسفرت المداهمات عن حجز 6 أسلحة نارية و2410 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تفكيك شبكات إجرامية إحترفت اللصوصية والإعتداء على سلامة الأشخاص. حيث أسفرت المداهمات المنفذة خلال 48 ساعة الأخيرة عن حجز 2410 قرص مهلوس. 341 وحدة مشروبات كحولية، 6 أسلحة نارية و03 أسلحة بيضاء. مع توقيف المتورطين وفتح تحقيق في القضايا مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

في ذات السياق عالجت وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص 554 جنحة مختلفة تتعلق بالشرطة القضائية. الإقتصادية والشرطة الخاصة. إلى جانب 284 مخالفة تم رفعها في إطار الشرطة الخاصة والإقتصادية. كما تم رفع 120 جنحة تنسيق النقل.و 277 غرامة جزافية إضافة إلى 31 إجراء سحب رخصة السياقة.

أما المداهمات المنفذة من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة. تهدف إلى تخليص المواطنين من مختلف أشكال الإجرام والمضايقات خاصة في الأحياء السكنية والمناطق المحيطة بها. أين تم تعريف أزيد من 5500 شخص وأزيد من 2800 مركبة. هذه التعريفات أسفرت عن توقيف 24 شخص عن جرائم مختلفة إضافة إلى كشف 90 حالة سكر عقب إستعمال جهاز الكشف عن الكحول.