تمكن الدرك الوطني ببريكة ، من تفكيك جماعة أشرار تتكون من 3 أفراد، تمتهن سرقة المركبات بباتتة والولايات المجاورة لها.

كما تم إسترجاع 4 سيارات مسروقة، حسب ما أفادت به اليوم السبت، المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني .

وأوضح المصدر أن العملية تمت بعد تفتيش منزل المشتبه بهما ليتم العثور داخل فنائه على سيارتين سياحيتين ومركبة أخرى نفعية.

وكانت المركبات بدون وثائق إدارية ولوحات تسجيل بأرقام وهمية كانت مثبتة على السيارات، لإيهام مصالح الدرك الوطني.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهما، وبعد التعرف على جميع المركبات بواسطة أرقامها التسلسلية في الطراز تبين أنها سرقت بباتنة.

لتتوسع دائرة التحقيق إلى ولاية المسيلة، حيث عثر بمنزل مشتبه فيه 3 ببلدية بلعايب،ة على سيارة سياحية تحمل رقم تسجيل وهمي.

وتبين أنها مسروقة من بلدية سطيف، ليتم إسترجاع السيارة وتوقيف المعني، ليتم تقديم المشتبه فيهم الـ3 أمام العدالة.