باتنة.. تفكيك شبكة يقودها صاحب وكالة سياحية وابنه مختصة في تزوير سندات الاقامة ووثائق دول أجنبية

أصدرت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية باتنة بيانا حول عملية شرطية نوعية قامت بها الفرقة الاقتصادية و المالية. تمكنت خلالها من تفكيك شبكة اجرامية تقوم بتزوير سندات الاقامة و وثائق عدة دول أجنبية.

على غرار تزوير سند اقامة لدولة البرتغال مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 40 و200 مليون سنتيم. وشهادة القبول بإحدى الجامعات الأوروبية. وبطاقة عمل بدولة الامارات العربية المتحدة مقابل مبلغ 83 مليون سنتيم، رخصة سياقة مزورة لدولة البرتغال مقابل 43 مليون سنتيم، وتتكون هذة الشبكة من 6 أشخاص أعمارهم بين 25 و55 سنة، من بينهم صاحب وكالة سياحية بباتنة و ابنه، ومتهم آخر متواجد في أوروبا التي هاجر اليها بطريقة غير شرعية، وحسب بيان خلية الاتصال بأمن ولاية باتنة دائما، فإنه وبعد استصدار أذونات بتفتيش مساكن المتهمين، ومقر الوكالة السياحية تم حجز بطاقتي إقامة محل تزوير صادرة عن دولة البرتغال، 3 جوازات سفر، ومجموعة وثائق ومستندات. بالاضافة إلى أجهزة اعلام آلي ودعامات الكترونية للتخزين مع مبلغ مالي من العائدات الاجرامية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في القضية بالتنسيق مع الجهات القضائية والمصالح المختصة.