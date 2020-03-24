باتنة: توزيع أكياس من السميد على 88 عائلة معوزة بـ 3 بلديات

وزع عناصر الهلال الأحمر الجزائري بباتنة اليوم الاثنين ع أكياس من مادة السميد على 88 عائلة معوزة بعدة بلدديات بالولاية.

وواضحت رئيسة اللجنة الولائية لذات المنظمة أن تم توزيع مادة السميدة على العائلات المعوزة بكل من ببلديات باتنة ووادي الشعبة وعين التوتة.

وأضافت المسؤولة أكياسعلى المستفدين تتراوح مابين السميد الموزعة 10 و25 كلغ من هذه المادة الواسعة الاستهلاك للعائلة الواحدة وحسب عدد الافراد.

العملية تمت بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة بالولاية التي حولت إليها

مؤخرا كمية معتبرة من مادة السميد التي لمحجوزة من التجاار المضربين.