باتنة.. توقيف أربعة أشخاص وحجز أزيد من 14 ألف قارورة خمر

أوقفت، مصالح أمن ولاية باتنة، أربعة أشخاص، وحجز أزيد من أربعة عشر ألف قارورة خمر، من مختلف الأنواع والأحجام.

وحسبما أورد به بيان لمصالح أمن الولاية، فإنّه وبناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها عناصر المصلحة الولائية للشرطة ولاية باتنة.

والتي مفادها قيام أشخاص ببيع المشروبات الكحولية وترويج الاقراص المهلوسة، بمسكن، تم استئجاره بممرات محمد بوضياف بطريق تازولت.

وبعد اتخاذ كافة الاجرءات والتدابير اللازمة، تم توقيف المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و33 سنة.

وباستصدار اذن بتفتيش المسكن السالف الذكر من قبل وكيل الجمهورية،تم العثور بداخله على كمية من المشروبات الكحولية.

حيثث قدرها ذات المصالح، وفقا لذات البيان بـ14241 وحدة من مختلف الأصناف و الأحجام، و16 قرص مهلوس من نوع “ليريكا”.

بالاضافة إلى سلاح أبيض “سكين” من الحجم الكبير، بعد استيفاء اجراءات التحقيق، قُدّم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية.