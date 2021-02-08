باتنة: توقيف امرأة وزوجها تحترفان سرقة بائعي المجوهرات عن طريق السحر

تمكنت مصالح الأمن من فك خيوط قضية امرأة وزوجها يحترفان السرقة عن طريق السحر بعدة تجار وسلب منهم مجوهرات ثمينة.

تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2014 أين تعرض عدد من بائعي المجوهرات بباتنة وسريانة إلى السرقة بإستعمال السحر.

ليتقدم بائعي المجوهرات بشكوى ضد إمراة وزوجها قاما بسلب منهم مجوهرات ثمينة.

ووأسفرت التحريات على الوصول إلى احد المواطنين من العاصمة الذي تعرف على المتهمة التي نصبت عليه هو الاخر سنة 2014.

المتهمة رفقة زوجها متابعان في باتنة في قضيتين منفصلتين الاولى ضحيتها مجوهراتي من سريانة سرقت منه سواران بقيمة 82 مليون.

بينما الضحية الثاني بائع مجوهرات من مدينة باتنة سلبت منه تقريبا نفس المبلغ مثل الاول.