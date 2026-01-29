باتنة: توقيف رجل وإمرأتان يمارسان السحر والشعوذة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي وادي الماء تتمكن من توقيف رجل وامرأتان على خلفية قيامهم بممارسة طقوس السحر والشعوذة ومهنة العرافة والممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما الجرائم التي تمس بالقيم الدينية، وبناءا على معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص بإستغلال محله التجاري ولواحقه الخاص بالأعشاب بمدينة مروانة كمكان لممارسة طقوس السحر والشعوذة ومهنة العرافة والممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة.

بعد استغلال المعلومة وإعداد خطة أمنية محكمة واستصدار اذن قانوني بتفتيش المسكن العائلي والمحل التجاري. تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 65 سنة، متلبس بممارسة طقوس السحر و الشعوذة والممارسة غير الشرعية لمهن الصحة. بالإضافة كذلك إلى توقيف امرأتان مشتبه فيهما كانتا متواجدتين بالمحل، أعمارهن 31 و40 سنة.

كما تم ضبط وحجز مجموعة معتبرة من الكتب و الطلاسم و التمائم. مصاحف مدنسة. أدوات تستغل في ممارسة طقوس السحر و الشعوذة. صور شمسية لكلا الجنسين. مبلغ مالي معتبر من عائدات ممارسة طقوس السحر و العرافة يقدر ب 629700 دج. بقايا جمجمة وعظام حيوان وأغراض تستغل في للشعوذة. خلطات مجهولة وخيط مربوط على شكل عقد به مجموعة من الرصاصات النحاسية. امشاط فارغة من المؤثرات العقلية بريقابالين 300 ملغ. ملابس واقمشة نسائية. أعشاب وعقاقير وزيوت تستعمل في طقوس السحر والشعوذة. خلطات مجهولة المصدر. قصاصات خاصة بالحروز معدة لكتابة التمائم والحروز. أدوات تستعمل للطب البديل والممارسة غير الشرعية لمهن الصحة.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.