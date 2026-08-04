باتنة.. توقيف سائق حافلة قام بمناورات خطيرة هددت حياة المسافرين

تمكنت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بببومية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة من توقيف سائق حافلة لنقل المسافرين قام بمناورات خطيرة تهدد حياة الركاب.

وأوضحت قيادة الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك، أن العملية تمت على إثر تبليغ أحد ركاب حافلة لنقل المسافرين، عن قيام سائق الحافلة بمناورات خطيرة من شأنها تعريض حياة الركاب للخطر.

ليتم التدخل الفوري وتوقيف سائق الحافلة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحسيسه بضرورة احترام قانون المرور.

وجددت قيادة الدرك الوطني دعوتها إلى أن السلامة المرورية ليست خيارًا، بل مسؤولية. وتصرف واحد غير مسؤول قد يحوّل رحلة عادية إلى مأساة.