باتنة.. توقيف ستيني مشتبه فيه بممارسته السحر والشعوذة

قامت مصالح الشرطة في باتنة، بتوقيف مشتبه فيه بممارسة السحر والشعوذة أمام مسكنه بحي الزمالة.

ويأتي ذلك، في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها منها التي تمس بتعاليم ديننا الحنيف وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين لعناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية باتنة، مفادها قيام أحد الأشخاص بممارسة طقوس السحر و الشعوذة أمام مسكنه بحي الزمالة.

لتتنقل مصالح الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف المشتبه به البالغ من العمر 61 سنة والذي عثر بحوزته على مواد يستخدمها في ممارسة نشاطه ممثلة في دائرة جبسية بها ثقوب على شكل شهد النحل.

بالإضافة إلى قطعة من الصوف، وورقتين مكتوب عليهما لفظ الجلالة وإسم النبي صلى الله عليه وسلم، بالاضافة إلى إسم ولقب صاحب الشكوى.

ليتم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.