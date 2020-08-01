باتنة.. توقيف شابين مشتبه فيهما وقوع حريق غابة فيسديس

تمكن أعوان الغابات بولاية باتنة من توقيف شابين اثنين بشبهة وقوفهما وراء حريق غابة فيسديس.

وحسب المعلومات المتوفرة “للنهار أونلاين” فإن المتهمان ضبطهما أعوان الغابات عائدين من الجبل لحظات فقط من إندلاع الحريق، كما ضبطت بحوزتهما أغراض التخييم وهما الٱن قيد التحقيق من طرف مصالح الشرطة.

يذكر أن المصالح المعنية سجلت اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى 4 حرائق في غابات مختلفة اكبرها حريق غابة فيسديس.