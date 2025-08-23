باتنة: توقيف شخصين واسترجاع كمية معتبرة من الكوابل النحاسية

تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لبلدية بوزينة بولاية باتنة من استرجاع كمية معتبرة من الكوابل النحاسية محل سرقة بالمنطقة.

والضحية مقاول اشغال الكهرباء، وتم ذلك بعد توقيف شاحنة تم الترصد لها في حاجز أمني.

أين تم تفتيشها والعثور على كوابل نحاسية مسروقة مع توقيف شخصين مشتبه فيهما على متن الشاحنة.

تم اقتيادهما إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق معهما قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.