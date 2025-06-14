باتنة.. توقيف شخصين وحجز  أزيد من 1600 قرص مهلوس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة نقاوس بولاية باتنة، من توقيف شخصين وحجز أزيد من 1600 قرص مهلوس

العملية جاءت بناءً على معلومات مؤكدة مفادها عزم مجموعة من الأشخاص على نقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضع خطة أمنية محكمة تم توقيف المركبة السالفة الذكر وعلى متنها شخصين.

أين تم إخضاعها لعملية التفتيش الدقيق، لتم العثور بداخلها على كمية من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام تقدر 1650 قرص مهلوس نوع بريغابلين 300 ملغ.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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