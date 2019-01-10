باتنة.. توقيف شخصين وحجز بنادق صيد وأزيد من 1000 خرطوشة

تمكن الدرك الوطني، بباتنة، من توقيف شخصين مشتبه فيهما، وحجز 3 بنادق صيد وأزيد من 1000 خرطوشة مملوءة.

وحسبما أوضحه بيان، اليوم الخميس، من ذات المصالح، أن هذه العملية تمت بناء على معلومات وردت بقيام مجموعة إجرامية بنقل بنادق صيد، قصد بيعها إلى شخص من بلدية الشمرة.

ليتم التوصل إلى هوية الشخص المتكفل بعملية النقل والبيع، وتوقيف سيارة المشتبه فيه، وبعد تفتيشها، عثر بها على البنادق ومبلغ مالي.

وقد تبين بعد التحريات أن المحجوزات كانت موجهة نحو بلدية الشمرة لبيعها للمشتبه فيه الثاني، الذي ألقي القبض عليه و بعد تفتيش منزله، عثر بداخله على 1274 خرطوشة مملوءة.

وأفاد ذات البيان، أن المشتبه فيهما أحيلا أمس الأربعاء للعدالة ،ليصدر بحقهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية.