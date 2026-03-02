باتنة: توقيف شخصين وحجز كبسولات اشتعال خاصة بالأسلحة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية تيمقاد بولاية باتنة، من توقيف شخصين متورطين في قضية حيازة وبيع كبسولات اشتعال خاصة بالأسلحة من الصنف الخامس.

العملية جاءت بناءً على معلومات مؤكدة، مفادها قيام أحد الأشخاص بعقد صفقة لبيع ذخيرة حية بأحد أحياء مدينة باتنة، حيث وضعت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية تيمقاد خطة عملياتية محكمة. وتمكنت من رصد وتوقيف شخصان مشتبه فيهما على متن مركبة نفعية، يبلغان من العمر 44 و45 سنة.

وبإخضاع المركبة للتفتيش، عُثر بداخلها على كيس يحتوي على كمية من كبسولات الأشتعال الخاصة بأسلحة الصنف الخامس.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور