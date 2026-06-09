باتنة.. توقيف شخصين وحجز كمية من العجلات المطاطية موجهة للمضاربة 

تمكنت مصالح أمن ولاية باتنة، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة، من وضع حد لنشاط غير قانوني يتعلق بالمضاربة غير المشروعة في العجلات المطاطية.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 41 و50 سنة، كانا على متن مركبة نفعية.

وكشفت عملية التفتيش عن وجود 224 عجلة مطاطية من مختلف المقاسات والعلامات التجارية مخزنة بالصندوق الخلفي للمركبة.

كما مكنت العملية من حجز مبلغ مالي معتبر يشتبه في كونه من عائدات النشاط محل المتابعة. فيما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشتبه فيهما، تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الشرطة لمكافحة مختلف أشكال المضاربة غير المشروعة وحماية السوق الوطنية من الممارسات التجارية المخالفة للقانون.