باتنة: توقيف شخصين وحجز كمية من المهلوسات وسلاحين ناريين

تمكنت عناصر أمن دائرة نقاوس من توقيف شخص مشتبه فيه و بتلمسه عثر بحوزته على 14 كبسولة من المؤثرات العقلية بريقابالين 300 ملغ.

كما تم في نفس السياق توقيف شخص أخر بحوزته سلاحين أبيضين “سكينين”، و باستصدار إذن بتفتيش المسكنين تم العثور على 56 كبسولة من المؤثرات العقلية بريقابالين 300 ملغ بالمسكن الأول. و على 800 كبسولة من المؤثر العقلية بريقابالين 300 ملغ سلاحين ناريين تقليديين من نوع “كاربيلا وقرانفوزي)”. بالإضافة كذلك إلى 03 خرطيش عيار 16 - 06 خراطيش فارغة من نفس العيار و كمية من البارود بالمسكن الثاني.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.