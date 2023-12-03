باتنة: توقيف شخصين وحجز مخدرات وخراطيش صيد

تمكن أفراد فرقة الامن والتحري للدرك الوطني بنقاوس ولاية باتنة. من حجز كمية معتبرة من المخذرات ( كيف معالج ) قدر بازيد من 02 كلغ.

العملية جاءت بناء على معلومات واردة مفادها محاولة تمرير شحنة من المخذرات على متن مركبة سياحية الى ولاية مجاورة. ليتم على الفور وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الوحدات المجاورة التابعة للكتيبة. وذلك بغلق جميع المنافذ المحتملة للهروب عن طريق تفعيل مخطط السدود الموجهة. أين اسفرت العملية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و32 سنة لا ينحدران من المنطقة. وحجز أزيد من 2 كلغ من المخدرات (كيف معالجة). بالإضافة كذلك إلى 8 خراطيش صيد عبارة 12 ملك. بالإضافة إلى حجز المركبة المستعملة في الجريمة، وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 78 في شطره الرابط بين بلديتي بريكة.

وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.