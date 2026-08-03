باتنة.. توقيف شخصين وحجز 24 ألف قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة، من توقيف شخصين مشتبه فيهما، وحجز كميات ضخمة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان للأمن الوطني، تم توقيف المتهمان، واللذان يبلغان من العمر 45 و46 سنة، على متن شاحنة من الوزن الثقيل. محملة بمادة الرمل.

وبعد اخضاع الشاحنة لعملية التفتيش الدقيق، تم ضبط 24000 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ. كانت مموهة وسط مادة الرمل ومبلغ مالي يقدر بـ 4000 دج.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.