باتنة: توقيف شخصين وحجز 6 كلغ من الكيف المعالج

حجز الدرك الوطني ببلدية سقانة في باتنة، 6 كلغ من الكيف المعالج مع توقيف شخصين أحدهما مسبوق قضائيا ومبحوث عنه.

وحسبما أفادت به المجموعة الإقليمية للدرك، فإن العملية تمت وفق معلومات مؤكدة وردت إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين التوتة.

وتم رصد تحركات المشتبه به البالغ 40 سنة، وتوقيفه على متن مركبة كانت بصدد الخروج من مدينة بريكة باتجاه سقانة.

وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على 12 رزمة من الكيف المعالج، تحتوي كل واحدة على 5 صفائح بإجمالي 6 كلغ.

كما تم العثور على مبلغ 150 ألف دج من العائدات الإجرامية، وحجز الوسائل المستعملة في الجريمة، وفق ما ذكره المصدر.

وبعد توقيف المعني واقتياده لمقر الفرقة لاستكمال التحقيق، تم توقيف المشتبه به الثاني البالغ 43 سنة مسبوق قضائيا ومبحوث عنه.

للإشارة فإن الموقوف الثاني مبحوث عنه تبعا لأمر قضائي صادر عن محكمة عنابة، عن تهمة المتاجرة بالذخيرة.