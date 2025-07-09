باتنة: توقيف شخصين يوهمان المواطنين ببيعهم سيارات “فيات” عبر الفايسبوك

تمكنت مصالح أمن دائرة نقاوس بولاية باتنة من توقيف شخصين على خلفية قيامهما بالنصب و الإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حيثيات القضية تعود لشكوى رسمية تقدم بها مواطن لعناصر أمن دائرة نقاوس بخصوص تعرضه للنصب و الإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي. من قبل أشخاص قاموا بإيهامه أنهم أصحاب مؤسسة لبيع السيارات نوع فيات. أين تم سلب مبلغ مالي منه يقدر بـ 289 مليون سنتيم.

وعلى الفور تم فتح تحقيق في القضية من قبل عناصر ذات الفرقة، مع تكثيف الأبحاث و التحريات. أين تم التوصل للمشتبه فيهما، البالغين من العمر 32 و 40 سنة.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة، تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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