باتنة: توقيف شخص بحوزته أدوية ممنوعة من البيع

تمكنت فرقة البحث و التدخل لأمن ولاية باتنة ومن توقيف شخص على خلفية ممارسته لمهنة الصحة بطريقة غير شرعية. وحيازته لأدوية ممنوعة من البيع خارج المؤسسات العمومية.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، خاصة ماتعلق منها بالمساس بالإقتصاد الوطني. حيث تمكنت الفرقة من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة على خلفية قيامه بممارسة مهنة الصحة بطريقة غير شرعية. دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة مع حيازته لأدوية ممنوعة من البيع خارج المؤسسات العمومية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية و استصدار اذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لمسكنه العائلي تم حجز كمية من أدوية صيدلانية مختلفة الأنواع. أدوية صيدلانية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. بالإضافة كذلك إلى حيازة ختم مؤسسة وهمية لغرض الإحتيال على المستهلك. عدم استيفاء الشروط القانونية لممارسة المهنة وانعدام الفوترة. وحيازة أدوية ممنوعة من البيع خارج المؤسسات العمومية. ناهيك عن حجز مبلغ مالي يقدر بـ 130.000 دج.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة ، تم تقديمه أمام النيابة المحلية