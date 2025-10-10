باتنة: توقيف شخص خطير محل بحث قضائي 

تمكنت فرقة البحث والتحري ببريكة بولاية باتنة، من توقيف شخص خطير محل بحث قضائي.

وعن تفاصيل هذه العملية استنادا لبيان خلية الإعلام بمجموعة الدرك الوطني، فان العملية جاءت على اثر معلومات وصلت فرقة البحث والتحري تفيد بمشاهدة الشخص المذكور في منطقة تقع على طريق بريكة - الجزار.

ليتم التدخل فورا بعد إعداد خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه.

واستكمالا للتحقيق الأمني، تم استصدار إذن قضائي لتفتيش مسكن الموقوف. أين تم العثور على سلاح ناري من الصنف الخامس كان مخبأ بإحكام داخل اسطبل.