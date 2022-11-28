قناة النهار باتنة : توقيف شخص وحجز أزيد من 13 ألف قرص مهلوس بقلم قناة النهار نشر في 28 نوفمبر 2022 - 15:22 شارك غرِّد أرسل 66 0 باتنة : توقيف شخص وحجز أزيد من 13 ألف قرص مهلوس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZJYO1 اقرأ أيضا في عزّ البرد والأمطار.. عائلة من 9 أفراد تعيش في الشارع قناة النهار 18 نوفمبر معرفة نسبة السكر في المواد الغذائية.. ثقافة غائبة عند بعض الجزائريين قناة النهار 16 نوفمبر أمن: أكثر من 71 ألف قضية متعلقة بالمخدرات عالجتها المصالح الأمنية خلال 10 أشهر قناة النهار 17 نوفمبر النهار ترندينغ: جزائريان ينجحان في الوصول إلى البقاع المقدسة على متن دراجة نارية في مدة 50 يوم قناة النهار 27 نوفمبر مشاهد صـ.ـادمة..تخزين 14 ألف قرص مهلوس داخل شاحنة لنقل الماعز بسيدي بلعباس قناة النهار 24 نوفمبر مومن أيت قاسي: المنتخب التونسي يملك نقص كبير في الهجوم والمدرب أخطىء في التكشيل الأساسي قناة النهار 26 نوفمبر "مفيدة عداس: "انا ضد إقحام الامهات أولادهم في مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 10 نوفمبر قصّة الغريقة والرّهبان الذين لايجوز لهم لمس الإناث قناة النهار 22 نوفمبر شاهد..أمن تبسة يحجز أكثر من 10 آلاف قارورة خمر مخبأة داخل باركينغ قناة النهار 24 نوفمبر شوفو حكايتي: أسماء.. حكاية مـ ـؤلمة لإمرأة تكتشف أنها مُتّبنية قناة النهار 13 نوفمبر