باتنة.. توقيف شخص وحجز أزيد من 4300 كبسولة من المؤثرات العقلية

أوقفت فرقة البحث والتدخل “BRI” بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بباتنة شخص، كما قامت بحجز كمية من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي‎.

وحسب بيان امن ولاية باتنة، فلقد تم توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة، على متن مركبة سياحية بحي حملة 03 وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية، تقدر بـ 4350 كبسولة بريقابلين 300 ملغ.

وجاءت العملية، بناء على عمل استعلامي ميداني، اين مكن أفراد ذات الفرقة، من الإطاحة بالمشتبه فيه وتوقيفه مع حجز مبلغ مالي يقدر بـ10000 دج من عائدات الإتجار .

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.