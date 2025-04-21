باتنة: توقيف شخص وحجز 3750 قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات من توقيف شخص وحجز 3750 كبسولة بريقابلين 300 ملغ.

حيثيات القضية تعود لاستغلال معلومات مؤكدة من قبل فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. مفادها عزم أحد الأشخاص على نقل كمية من المؤثرات العقلية بغرض ترويجها مستغلا في ذلك دراجته النارية في عملية الترويج بدائرة الشمرة.

وبعد الإستغلال الجيد للمعلومة ووضع خطة أمنية، تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة. وتم حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 3750 كبسولة من المؤثرات العقلية بريقابلين 300ملغ. مع إسترجاع الدراجة النارية التي كانت تستغل في عملية البيع و الترويج.

ومباشرة تم اقتياده رفقة المضبوطات إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ،و تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.

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