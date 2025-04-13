باتنة: توقيف شخص يتاجر بالأسلحة والذخيرة

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI باتنة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة ينشط في مجال المتاجر بالأسلحة والذخير دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش لمسكنه العائلي بحي طريق تازولت باتنة. تم ضبط و حجز كمية من الذخيرة من الصنف الخامس تقدر بـ 1997 خرطوشة. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 5939000 دج من عائدات نشاطه.

و بعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديمه أمام النيابة المحلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور