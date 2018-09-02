باتنة.. توقيف طالب جامعي يروج المهلوسات بنقاوس

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني طالبا جامعيا يروج المهلوسات ببلدية بنقاوس ولاية باتنة.

المتهم “و خ” كان على متن سيارة من نوع “شوفرولي أفيو”، عند تفتيشها تم العثور بداخلها على 14 قرصا مهلوسا نوع “بريغابالين”.

مشط به 10 أقراص مخبأة بإحكام ومعدة للبيع مع سيجارة محشوة بالكيف ومبلغ مالي قدره 8500 دج من عائدات المتاجرة.

أين أكد المتهم فيه أنه قام بشراء الأقراص المهلوسة من شخص يجهل هويته بغرض الاستهلاك.

وبعد عرض المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس امر بوضعه تحت إجراءات التوقيف للنظر.

كما تم وضع سيارة المشتبه فيه بالمحشر البلدي لبلدية نقاوس إلى غاية صدور حكم قضائي.