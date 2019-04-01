باتنة.. توقيف كهل وحجز أزيد من 500 كيلو من مواد لتصينع البارود  

تمكنت عناصر أمن باتنة، من توقيف كهل في الخمسينيات وحجز800 خرطوشة حية عيار16 و12 ملم و1.6 كلغ من مادة البارود.

وكذا معدات ومواد كيميائية تدخل في تصنيع هذه المادة يقدر وزنها بـ561 كلغ.

وحسبما أفاده بيان من ذات المصالح، أنه تم القيام بهذه العملية إثر ورود معلومات تفيد بوجود شخص يتاجر بالذخيرة الحية.

وذلك بحي بوعقال الشعبي بمدينة باتنة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيه.

المشتبه به البالغ من العمر 55 سنة، تم القبض عليه بالقرب من مسكنه الذي عثر بداخله لدى تفتيشه على المحجوزات.

إضافة الى 78 خرطوشة فارغة عيار 16 ملم .

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة اليوم حيث صدر أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية، وفقا للذات البيان.