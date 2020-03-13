باتنة.. توقيف مبحوث عنه إنتحال صفة شخص آخر

أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بإشمول التابعة للكتيبة الإقليمية بآريس في باتنة، بمجرم خطير يدعى “ح.ع” مبحوث عنه.

والصادر بحقه أمر بالقبض، منذ سنة 2017 ، مجلس قضاء باتنة من أجل جناية تكوين مجموعة أشرار للإعداد لجناية وجناية السرقة المقترفة بظروف التعدد والكسر وإستحضار مركبة.

كما أن المعني محل صورة قرار نهائي للحبس الصادر سنة 2009 عن مجلس قضاء أم البواقي، من أجل إقتحام حرمة منزل مع تخريب ملك الغير.

وتم توقيف المعني على مستوى الطريق الولائي رقم 45 الرابط بين بلديتي آريس وإشمول، أين لفت إنتباه رجال الدرك الوطني سيارة كانت قادمة من إتجاه بلدية آريس على متنها 3 أشخاص.

أين تم تفتيش المركب ومن ثم العثور على مجموعة معتبرة من المعادن ذات اللون الأصفر مموهة بإحكام داخل كيس بلاستيكي.

حيث تبيّن أنّ المحجوزات تعود للمبحوث عنه «ح.ع»، كما عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 69 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أربعة أقراص مهلوسة.

ومواصلة للتحقيق تبيّن أنّ المعني ينتحل شخصية غير شخصيته عن طريق حمله رخصة سياقة أخرى والتنقل بها عبر أنحاء الوطن من أجل ممارسة نشاطه الإجرامي والتملص من المصالح الأمنية، كونه مبحوث عنه لإرتكابه عدة جرائم متفرقة على مستوى ولاية باتنة وخنشلة وبرج بوعريريج، قبل توقيفه وإيداعه الحبس نهاية الأسبوع المنصرم.